07.08.2018, 20:15

Министерство обороны приглашает магистрантов участвовать в конкурсе на соискание стипендий

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rus.delfi.ee
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Terrase ja Bradshaw pressikonverents
Terrase ja Bradshaw pressikonverentsFoto: Eero Vabamägi

Министерство обороны организует конкурс магистерских диссертаций в области обороны с целью привлечения перспективных молодых ученых к научной деятельности в оборонной сфере, в результате проведения которого будет выдано восемь стипендий в размере 4250 евро, сообщает Министерство обороны.

Участники конкурса стипендий смогут выбрать между 16 темами магистерских работ, отобранных Министерством обороны, Силами обороны, Центром международных оборонных исследований, Объединенными учебными заведениями Сил обороны и Эстонским военным музеем.

При отборе тем исходили из актуальности, обусловленных развитием потенциала потребностей, а также выполнимости для магистрантов. Исследовательскую работу можно написать, например, о тыловом охранении во время Освободительной войны, вторичном использовании индивидуального снаряжения военнослужащего в рамках безотходной экономики или о широкой трактовке государственной обороны, исходя из развития модели образования в области государственной обороны Эстонии и системы государственной обороны Эстонии.

По словам руководителя сферы инноваций Отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Ивара Янсона, конкурс стипендий предоставляет хорошую возможность развития науки в сфере государственной обороны.

„Оборона на протяжении истории была двигателем инноваций, несмотря на то, что в то же время всегда существует риск замыкания в себе и изоляции от мирового развития. Конкурс стипендий позволяет обрести внешние перспективы и привлечь новых людей в эту зачастую закрытую систему“, – сказал Янсон.

„Цель стипендии заключается в том, чтобы мотивировать заинтересованных в оборонной тематике магистрантов на внедрение приобретаемых знаний. При этом они окажут важную услугу безопасности Эстонии“, – отметил Янсон.

Он также добавил, что магистерские диссертации позволят лучше понять комплексные проблемы, сделать правильный выбор и найти инновационные решения для выявленных узких мест.

Оценочная комиссия определит стипендиатов, исходя из критериев оценки заявок на получение стипендии, таких как предполагаемые вклад и значение результатов магистерской диссертации в развитие оборонного потенциала Эстонии, уровень и уместность проекта, а также предполагаемый академический уровень и инновативность.

В конкурсе могут участвовать магистранты-граждане Эстонии, которые обучаются в эстонских публично-правовых университетах, (за исключением Объединенных учебных учреждений Сил обороны), прикладных ВУЗах и иностранных университетах.

Для подачи заявки на получение стипендии следует не позднее чем к 14 октября текущего года отослать выбранную тему магистерской диссертации и мотивационное письмо вместе с другими требуемыми документами на адрес Министерства обороны stipendiumid@kaitseministeerium.ee.

Подробная информация здесь.

Победители конкурса стипендий будут объявлены в ноябре 2018 года.

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