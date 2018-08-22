Министерство обороны поддержит развитие систем вооружения половиной миллиона евро

Цель конкурса заключается в способствовании созданию в секторе оборонной промышленности Эстонии предприятий, производящих вооружение, боеприпасы и боевые взрывчатые вещества, сообщает ведомство.

"Посредством конкурса мы хотим способствовать созданию в сфере оборонной промышленности Эстонии новых изделий и услуг с высоким экспортным потенциалом. До июля текущего года, когда Рийгикогу принял изменения в законе об оружии и других законах, в данной области это было невозможно”, — сказала руководитель сферы оборонной промышленности отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Энели Саабас.

Ожидается, что в проводящемся шестой год подряд конкурсе примут участие амбициозные, зарегистрированные в Эстонии предприятия, имеющие перспективные идеи. У победителей конкурса появится возможность сотрудничества с Силами обороны в плане развития и тестирования изделия.

Общая сумма субсидий составит до 500 000 евро. Максимальная сумма субсидии, выделяемой под один проект, может достигнуть 200 000 евро. При этом максимальная государственная поддержка составит 45 процентов от стоимости проекта развития. „Это поддержит мотивацию предприятия и поможет обеспечить успех проектов”, — считает Саабас.