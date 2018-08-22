22.08.2018, 19:30

Министерство обороны поддержит развитие систем вооружения половиной миллиона евро

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rus.delfi.ee
EST
Kaitseministeerium
KaitseministeeriumFoto: Andres Putting

Открылся конкурс на получение субсидий Министерства обороны для эстонских предприятий, преследующий цель развития систем вооружения, боеприпасов и связанных с ними изделий, обладающих высоким инновационным и экспортным потенциалом.

Цель конкурса заключается в способствовании созданию в секторе оборонной промышленности Эстонии предприятий, производящих вооружение, боеприпасы и боевые взрывчатые вещества, сообщает ведомство.

"Посредством конкурса мы хотим способствовать созданию в сфере оборонной промышленности Эстонии новых изделий и услуг с высоким экспортным потенциалом. До июля текущего года, когда Рийгикогу принял изменения в законе об оружии и других законах, в данной области это было невозможно”, — сказала руководитель сферы оборонной промышленности отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Энели Саабас.

Ожидается, что в проводящемся шестой год подряд конкурсе примут участие амбициозные, зарегистрированные в Эстонии предприятия, имеющие перспективные идеи. У победителей конкурса появится возможность сотрудничества с Силами обороны в плане развития и тестирования изделия.

Общая сумма субсидий составит до 500 000 евро. Максимальная сумма субсидии, выделяемой под один проект, может достигнуть 200 000 евро. При этом максимальная государственная поддержка составит 45 процентов от стоимости проекта развития. „Это поддержит мотивацию предприятия и поможет обеспечить успех проектов”, — считает Саабас.

"Конкурс пользуется известностью среди предприятий Эстонии, а поддержка со стороны государства проектов в области обороны побуждала предприятия брать на себя риски и вкладывать большие средства в развитие изделия, чтобы внедрить в сектор государственной обороны высокотехнологичные продукты и услуги”, — заметила Саабас.

Она также добавила, что в предыдущие годы Министерство обороны поддержало развитие беспилотных летательных аппаратов и наземных платформ, систем связи и мониторинга, а также новых материалов, медицинского оборудования и программного обеспечения.

Заявки будет оценивать комиссия, в которую войдут представители Министерства обороны, Сил обороны, управляющих развитием экономики Эстонии ведомств, предпринимательских организаций, а также иностранные эксперты.

Заявки следует подать не позднее 31 октября на электронный адрес arendusprogramm@kaitseministeerium.ee. Победители конкурса будут объявлены к концу года.

Форма заявки и условия конкурса:
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendustoetuste-konkurss-2018

Идеи проектов развития можно будет протестировать, и, кроме того, набрать членов команды на первом эстонском международном марафоне по развитию сферы обороны Defence Makeathon, который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарту.

Tallinn Hockey weekend
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