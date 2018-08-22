Министерство обороны поддержит развитие систем вооружения половиной миллиона евро

"Конкурс пользуется известностью среди предприятий Эстонии, а поддержка со стороны государства проектов в области обороны побуждала предприятия брать на себя риски и вкладывать большие средства в развитие изделия, чтобы внедрить в сектор государственной обороны высокотехнологичные продукты и услуги”, — заметила Саабас.
Она также добавила, что в предыдущие годы Министерство обороны поддержало развитие беспилотных летательных аппаратов и наземных платформ, систем связи и мониторинга, а также новых материалов, медицинского оборудования и программного обеспечения.
Заявки будет оценивать комиссия, в которую войдут представители Министерства обороны, Сил обороны, управляющих развитием экономики Эстонии ведомств, предпринимательских организаций, а также иностранные эксперты.
Заявки следует подать не позднее 31 октября на электронный адрес arendusprogramm@kaitseministeerium.ee. Победители конкурса будут объявлены к концу года.
Форма заявки и условия конкурса:
http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendustoetuste-konkurss-2018
Идеи проектов развития можно будет протестировать, и, кроме того, набрать членов команды на первом эстонском международном марафоне по развитию сферы обороны Defence Makeathon, который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарту.