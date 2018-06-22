Министерство обороны организует первый в Эстонии оборонный хакатон

Министерство обороны, Объединенные учебные заведения Сил обороны и Союз оборонной промышленности Эстонии вместе с Garage48 приглашают экспертов в сфере обороны принять участие в первом в Эстонии международном форуме разработчиков в области обороны.

Хакатон „Defence Makeathon” пройдет с 28 по 30 сентября в Тарту; на мероприятии ждут экспертов, разработчиков, дизайнеров, инженеров и руководителей команд в сфере обороны.

По словам начальника отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальма, поддержка инноваций в сфере обороны очень важна.

„Министерство обороны последовательно поддерживало инициативы в области обороны, и мы продолжаем это делать и на этот раз, финансируя хакатон, который пройдет с подачи Высшего военного училища и под руководством наших хороших партнеров — Союза оборонной промышленности Эстонии и Garage48”, — сказал Сальм.

По словам Сальма, цель хакатона заключается в том, чтобы найти изобретательные и реальные технические модели, которые упрощают и повышают способность солдат к действиям как на поле боя, так и во время обучения.

„Сила оборонной промышленности Эстонии заключается в изобретательных и высокотехнологичных изделиях и услугах. Соединение знаний и умений экспертов способствует дальнейшему развитию оборонной промышленности”, — сказал Сальм и заметил, что на хакатоне постараются найти, прежде всего, решения, обладающие экспортным потенциалом.