22.06.2018, 07:15

Министерство обороны организует первый в Эстонии оборонный хакатон

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rus.delfi.ee
EST
Министерство обороны организует первый в Эстонии оборонный хакатон
Фото: Министерство обороны

Министерство обороны, Объединенные учебные заведения Сил обороны и Союз оборонной промышленности Эстонии вместе с Garage48 приглашают экспертов в сфере обороны принять участие в первом в Эстонии международном форуме разработчиков в области обороны.

Хакатон „Defence Makeathon” пройдет с 28 по 30 сентября в Тарту; на мероприятии ждут экспертов, разработчиков, дизайнеров, инженеров и руководителей команд в сфере обороны.

По словам начальника отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальма, поддержка инноваций в сфере обороны очень важна.

„Министерство обороны последовательно поддерживало инициативы в области обороны, и мы продолжаем это делать и на этот раз, финансируя хакатон, который пройдет с подачи Высшего военного училища и под руководством наших хороших партнеров — Союза оборонной промышленности Эстонии и Garage48”, — сказал Сальм.

По словам Сальма, цель хакатона заключается в том, чтобы найти изобретательные и реальные технические модели, которые упрощают и повышают способность солдат к действиям как на поле боя, так и во время обучения.

„Сила оборонной промышленности Эстонии заключается в изобретательных и высокотехнологичных изделиях и услугах. Соединение знаний и умений экспертов способствует дальнейшему развитию оборонной промышленности”, — сказал Сальм и заметил, что на хакатоне постараются найти, прежде всего, решения, обладающие экспортным потенциалом.

На первый в Эстонии оборонный хакатон ждут участников как из Эстонии, так и из Латвии, Литвы и Северных стран.

По словам Сальма, мероприятие способствует расширению международной сети, связанной с государственной обороной, а также наращивает знания ученых, студентов, инженеров и экспертов, представляющих гражданские отрасли, о потребностях и особенностях оборонной сферы.

По словам начальника Центра прикладных исследований Объединенных учебных заведений Сил обороны подполковника Стена Аллика, для Сил обороны важно, чтобы за столь короткий промежуток времени военнослужащие Сил обороны и инженеры смогли соединить свои идеи и найти работающие прототипы для решения насущных жизненных проблем.

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„На прежних мероприятиях по развитию были созданы — на основе идей военнослужащих, — например, вспомогательная установка для улучшения стрелковой подготовки, система управления аккумуляторами большого машинного парка Сил обороны и ложная радиостанция для введения противника в заблуждение”, — отметил Аллик.

Он также добавил, что достижение успеха вызывает у гражданских научных работников заинтересованность в продолжении инновационной деятельности в Силах обороны или в оборонной промышленности.

На хакатон можно зарегистрироваться на сайте Garage48: http://garage48.org/events/garage48-defence-makeathon

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