Министерство — об инвестициях в сферы здоровья и труда в 2019 году

В сфере трудовой политики министр Сиккут отметила инвестиции в навыки людей. ”В Эстонии одновременно наблюдается как нехватка квалифицированной рабочей силы, так и работы. Поэтому необходимо предложить, как возможности дополнительного обучения, так и переобучения. Начиная с прошлого года Касса по безработице поддерживала как безработных людей, так и заинтересованных в развитии своих навыков работающий людей, входящих в группы риска. В следующем году инвестиций будет еще больше”, — отметила министр.

Наиболее важные инвестиции в сферах здравоохранения и труда в 2019 г.:

Здравоохранению выделены заметные дополнительные средства для повышения доступности. В течение пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет выделено свыше 300 миллионов евро дополнительных средств, из которых 34 миллиона евро были выделены в 2018 году и свыше 40 миллионов евро будут выделены в 2019 году. Дополнительные средства позволят сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, стабильность и качество лечения.

Увеличится финансирование помощи жертвам, в том числе вырастет финансирование женских опорных центров

Цель — улучшить доступность и влияние услуг помощи жертвам для того, чтобы меньше людей становились бы жертвами насилия. Расходы, связанные с семейным насилием в Эстонии, превышают 116 миллионов евро, поэтому важно расширять круг профилактических действий, а также создать отдельную социальную программу в рамках которой будут заниматься агрессорами. Финансирование женских опорных центров в 2019 году вырастет до миллиона евро.

Люди с повышенной потребностью в лекарствах будут и дальше получать дополнительную компенсацию

Государство продолжит выплачивать дополнительную компенсацию на лекарства, которая выплачивается с 2018 года. Это позволит уменьшить расходы на лекарства у тех людей, которые вынуждены тратить на их покупку большие деньги. В следующем году на дополнительную компенсацию льготных лекарств с высоким участием пациента предусмотрено около 9 миллионов евро. Всего в этом году Больничная касса покрыла расходы на лекарства 82 тысяч людей в размере 4,3 миллионов евро.

Компенсация на лечение зубов будет действовать и дальше для того, чтобы лечение зубов было бы более доступно

Одна из основных целей компенсации на лечение зубов — сократить неравенство здоровья людей и обеспечить доступ к лечению зубов тем людям, которые прежде не имели доступа по финансовым причинам. За 2018 год компенсацию на лечение зубов уже получили свыше 164 000 людей, и общая сумма компенсаций составила около 8 миллионов евро. Компенсация на лечение зубов будет действовать и в следующем году. На эти нужды запланировано 12 миллионов евро. Детям и подросткам до 19 лет услуга лечения зубов по-прежнему бесплатна.

Для предотвращения распространения ВИЧ и СПИДа будут расширены возможности профилактики и лечения. Также улучшится доступность и качество услуг лечения от наркомании

На сегодняшний день около 30% носителей вируса не знают о своем заражении и не получают необходимого лечения, а у части из тех, кто получает лечение, вирус не находится под контролем. В 2019 году на предотвращение ВИЧ и СПИДа и на уменьшение воздействия заболевания предусмотрено 5 миллионов евро. В программе лечения от наркомании и уменьшения вреда предусмотрено расширение мест на лечение для того, чтобы в качестве альтернативы наказанию предложить лечение. В планах также создать в Ида-Вирумаа центр реабилитации для подростков. В 2019 году на эти нужды предусмотрено 3, 34 миллиона евро.

Обеспечено продолжение развития профилактической медицины в Эстонии

К сбору генетических проб продолжится составление генетических карт и развитие услуг персональной медицины. Для этого будет создана возможность для связи генетических данных с инфосистемой здоровья, что позволит врачам назначать пациенту лучшее лечение. В долгосрочной перспективе через услуги персональной медицины планируется достигнуть лучших результатов лечения, а также благодаря этому прийти к низким расходам на здоровье и попечительство.