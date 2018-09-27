27.09.2018, 17:20

Министерство — об инвестициях в сферы здоровья и труда в 2019 году


rus.delfi.ee
EST
Riina Sikkut
Riina SikkutFoto: Tiit Blaat

В 2019 г. государство продолжит инвестировать в сокращение очередей на лечение и в развитие первичной медицинской помощи. С нового года будет расширена доступность услуг помощи жертвам, а финансирование женских опорных центров достигнет миллиона евро. В бюджете сферы труда важное место занимают возможности дополнительного обучения и переобучения.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, в Эстонии по-прежнему сохраняется проблема длинный очередей на лечение и в приоритет государства входит их сокращение. ”Если сейчас впервые за долгое время сфера здравоохранения получила дополнительное финансирование, то в следующем году оно будет продолжено. Параллельно мы также занимаемся предотвращением и улучшением возможностей первичной семейной медицины. В следующем году по всей Эстонии появится 46 современных центров здоровья, где будут оказываться услуги общей медицинской помощи, домашней сестры, акушерки и физиотерапевта”, — пояснила министр.

Для уменьшения неравенства здоровья, а также для того, чтобы те расходы, которые люди покрывают из своих карманов, не были бы очень большими, государство продолжит выплачивать компенсацию на лечение зубов и дополнительную компенсацию на лекарства. ”Цель дополнительной компенсации на лекарства — улучшить доступность лекарственных препаратов среди людей с повышенной необходимостью в них. Компенсацией на лечение зубов чаще всего пользовались беременные, матери с маленькими детьми и пенсионеры”, — отметила Сиккут.

В следующем году большее финансирование будет направлено на услуги помощи жертвам, в том числе финансирование женских опорных центров вырастет до миллиона евро. ”Сможем улучшить доступность и влияние услуг помощи жертвам для того, чтобы меньше людей становились бы жертвами насилия. В противном случае, действенная помощь должна быть доступна”, — сказала министр.

В сфере трудовой политики министр Сиккут отметила инвестиции в навыки людей. ”В Эстонии одновременно наблюдается как нехватка квалифицированной рабочей силы, так и работы. Поэтому необходимо предложить, как возможности дополнительного обучения, так и переобучения. Начиная с прошлого года Касса по безработице поддерживала как безработных людей, так и заинтересованных в развитии своих навыков работающий людей, входящих в группы риска. В следующем году инвестиций будет еще больше”, — отметила министр.

Наиболее важные инвестиции в сферах здравоохранения и труда в 2019 г.:

Здравоохранению выделены заметные дополнительные средства для повышения доступности. В течение пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет выделено свыше 300 миллионов евро дополнительных средств, из которых 34 миллиона евро были выделены в 2018 году и свыше 40 миллионов евро будут выделены в 2019 году. Дополнительные средства позволят сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, стабильность и качество лечения.

Увеличится финансирование помощи жертвам, в том числе вырастет финансирование женских опорных центров

Цель — улучшить доступность и влияние услуг помощи жертвам для того, чтобы меньше людей становились бы жертвами насилия. Расходы, связанные с семейным насилием в Эстонии, превышают 116 миллионов евро, поэтому важно расширять круг профилактических действий, а также создать отдельную социальную программу в рамках которой будут заниматься агрессорами. Финансирование женских опорных центров в 2019 году вырастет до миллиона евро.

Люди с повышенной потребностью в лекарствах будут и дальше получать дополнительную компенсацию

Государство продолжит выплачивать дополнительную компенсацию на лекарства, которая выплачивается с 2018 года. Это позволит уменьшить расходы на лекарства у тех людей, которые вынуждены тратить на их покупку большие деньги. В следующем году на дополнительную компенсацию льготных лекарств с высоким участием пациента предусмотрено около 9 миллионов евро. Всего в этом году Больничная касса покрыла расходы на лекарства 82 тысяч людей в размере 4,3 миллионов евро.

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Компенсация на лечение зубов будет действовать и дальше для того, чтобы лечение зубов было бы более доступно

Одна из основных целей компенсации на лечение зубов — сократить неравенство здоровья людей и обеспечить доступ к лечению зубов тем людям, которые прежде не имели доступа по финансовым причинам. За 2018 год компенсацию на лечение зубов уже получили свыше 164 000 людей, и общая сумма компенсаций составила около 8 миллионов евро. Компенсация на лечение зубов будет действовать и в следующем году. На эти нужды запланировано 12 миллионов евро. Детям и подросткам до 19 лет услуга лечения зубов по-прежнему бесплатна.

Для предотвращения распространения ВИЧ и СПИДа будут расширены возможности профилактики и лечения. Также улучшится доступность и качество услуг лечения от наркомании

На сегодняшний день около 30% носителей вируса не знают о своем заражении и не получают необходимого лечения, а у части из тех, кто получает лечение, вирус не находится под контролем. В 2019 году на предотвращение ВИЧ и СПИДа и на уменьшение воздействия заболевания предусмотрено 5 миллионов евро. В программе лечения от наркомании и уменьшения вреда предусмотрено расширение мест на лечение для того, чтобы в качестве альтернативы наказанию предложить лечение. В планах также создать в Ида-Вирумаа центр реабилитации для подростков. В 2019 году на эти нужды предусмотрено 3, 34 миллиона евро.

Обеспечено продолжение развития профилактической медицины в Эстонии

К сбору генетических проб продолжится составление генетических карт и развитие услуг персональной медицины. Для этого будет создана возможность для связи генетических данных с инфосистемой здоровья, что позволит врачам назначать пациенту лучшее лечение. В долгосрочной перспективе через услуги персональной медицины планируется достигнуть лучших результатов лечения, а также благодаря этому прийти к низким расходам на здоровье и попечительство.

Обновятся корпусы активного лечения больниц в Ида-Вирумаа и Вильянди. В Ида-Вируской Центральной Больнице будет продолжен второй этап строительства здания активного лечения при поддержке Европейского фонда регионального развития, чтобы обеспечить доступ к качественному лечению в регионе. Вильяндиская больница при поддержке Европейского фонда регионального развития строит новое главное здание больницы, которое станет уездным центром здоровья, где будет интегрирована помощь врача-специалиста и социальные и услуги первичного уровня.

Продолжится создание центров здоровья первичного уровня. К концу 2019 года при поддержке Европейского фонда регионального развития будет реконструировано или построено 46 центров здоровья первичного уровня по всей Эстонии, где будут доступны услуги общей медицинской помощи, домашней медсестры, акушерки и физиотерапевта.

Сферы гендерного равноправия и равного обращения будут получать постоянное финансирование

Обеспечение равноправия между женщинами и мужчинами — это вопрос прав человека. Начиная с 2019 года сфера гендерного равноправия и равного обращения будут получать постоянное финансирование для уменьшения гендерной разницы в зарплатах, а также для обеспечения равных возможностей. По сравнению с другими членами Европейского союза мы по-прежнему остаемся страной с наибольшей гендерной разницей в зарплатах. Разница в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии составляет больше 20%. Поэтому первым шагом для уменьшения разницы в зарплатах хотим показать пример в государственном секторе. Всего на обе сферы выделено 800 000 евро дополнительного финансирования.

Работающие люди смогут дополнять навыки при поддержке государства

И в следующем году работающие люди смогут проходить дополнительное обучение и переобучение при поддержке Кассы по безработице. В ходе обучения поддержку могут получить те работающие люди, кто давно получили образование, чье состояние здоровья ухудшилось или чье знание эстонского языка не соответствует требованиям рынка труда.

Бюджет сферы управления министерства социальных дел в 2019 году составляет 4,85 миллиардов евро. Наибольший бюджет у сфер социальной защиты (в основном пенсии), который составляет 2,02 миллиардов евро и здоровья, который составляет 1,55 миллиардов евро. Бюджет сферы семейной политики составляет 707,6 миллионов евро, а также бюджет сферы труда составляет 583 миллиона евро.

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