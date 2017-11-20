Министерство: мойте руки и не ходите больными на работу! Как защититься от гриппа

Начался сезон гриппа и поэтому надо задуматься о том, чтобы сделать прививку себе и своим близким. Самое надежное и безопасное средство защиты от гриппа — вакцинация, к которой надо приступать уже осенью, пишет советник отдела здоровья народонаселения министерства социальных дел Кярт Сыбер, значится в пресс-релизе.

Самая эффективная и дешевая защита от гриппа — прививки

Вирус гриппа преимущественно распространяется воздушно-капельным путем при контакте с зараженным человеком: при чихе, кашле, рукопожатии, а также через предметы и поверхности. В группу риска попадают пожилые, люди с хроническими заболеваниям, жители домов престарелых, беременные, люди с иммунодефицитом или люди, проходящие иммуносупрессию, а также работники сферы здравоохранения. Зараженный человек опасен для других за день до возникновения симптомов и может заразить окружающих в течение семи дней, маленькие дети — до 21 дня.

Самая эффективная и дешевая защита от гриппа — вакцинация. Вакцина от гриппа влияет на здорового человека 10-14 дней с момента прививки и действует до одного года. Сделать себе прививку могут все желающие. При этом, возраст ребенка должен быть от шести месяцев.

На рынке есть вакцины от гриппа двух типов: 3-валентная вакцина и новая 4-валентная вакцина, которая обеспечивает дополнительную защиту по сравнению с первой. Как и в случае любого другого лекарства, и у вакцин могут встречаться побочные эффекты, но все же получаемая от вакцины польза заметно больше риска побочных эффектов. Исключение составляют случаи, когда для возникновения серьезных побочнх эффектов из-за вакцины есть обоснованный риск и в таком случае прививку не делают.

Обращай внимание на симптомы заболевания

Симптом гриппа — внезапное и резкое начало болезни. У больного наблюдается высокая температура (38°C и выше), а также кашель, головная боль, боль в горле и мышцах или проблемы с дыханием. Зачастую с этим сопряжены и осложнения, такие как воспаление носовых пазух, воспаление горла, воспаление среднего уха, бронхит и воспаление легких.

Фатальным исходом могут закончиться такие осложнения гриппа, как вызванная вирусом интерстициальная пневмония, вторичная пневмония и обострение хронических пульмонологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

В прошлом году из-за гриппа умерло 47 человек и 113 нуждалось в стационарном лечении. В 90% закончившиеся фатальным исходом случаи произошли с пожилыми и/или жителями домов престарелых. Умершие или нуждавшиеся в больничном лечении из-за тяжелых случаев гриппа люди не были привиты от гриппа.

Как сказано выше, надежнее всего от гриппа защищает прививка, но для предотвращения заражения важно также иметь в виду следующие советы: