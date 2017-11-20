Министерство: мойте руки и не ходите больными на работу! Как защититься от гриппа

Начался сезон гриппа и поэтому надо задуматься о том, чтобы сделать прививку себе и своим близким. Самое надежное и безопасное средство защиты от гриппа — вакцинация, к которой надо приступать уже осенью, пишет советник отдела здоровья народонаселения министерства социальных дел Кярт Сыбер, значится в пресс-релизе.
Самая эффективная и дешевая защита от гриппа — прививки
Вирус гриппа преимущественно распространяется воздушно-капельным путем при контакте с зараженным человеком: при чихе, кашле, рукопожатии, а также через предметы и поверхности. В группу риска попадают пожилые, люди с хроническими заболеваниям, жители домов престарелых, беременные, люди с иммунодефицитом или люди, проходящие иммуносупрессию, а также работники сферы здравоохранения. Зараженный человек опасен для других за день до возникновения симптомов и может заразить окружающих в течение семи дней, маленькие дети — до 21 дня.
Самая эффективная и дешевая защита от гриппа — вакцинация. Вакцина от гриппа влияет на здорового человека 10-14 дней с момента прививки и действует до одного года. Сделать себе прививку могут все желающие. При этом, возраст ребенка должен быть от шести месяцев.
ТОП
На рынке есть вакцины от гриппа двух типов: 3-валентная вакцина и новая 4-валентная вакцина, которая обеспечивает дополнительную защиту по сравнению с первой. Как и в случае любого другого лекарства, и у вакцин могут встречаться побочные эффекты, но все же получаемая от вакцины польза заметно больше риска побочных эффектов. Исключение составляют случаи, когда для возникновения серьезных побочнх эффектов из-за вакцины есть обоснованный риск и в таком случае прививку не делают.
Обращай внимание на симптомы заболевания
Симптом гриппа — внезапное и резкое начало болезни. У больного наблюдается высокая температура (38°C и выше), а также кашель, головная боль, боль в горле и мышцах или проблемы с дыханием. Зачастую с этим сопряжены и осложнения, такие как воспаление носовых пазух, воспаление горла, воспаление среднего уха, бронхит и воспаление легких.
Фатальным исходом могут закончиться такие осложнения гриппа, как вызванная вирусом интерстициальная пневмония, вторичная пневмония и обострение хронических пульмонологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
В прошлом году из-за гриппа умерло 47 человек и 113 нуждалось в стационарном лечении. В 90% закончившиеся фатальным исходом случаи произошли с пожилыми и/или жителями домов престарелых. Умершие или нуждавшиеся в больничном лечении из-за тяжелых случаев гриппа люди не были привиты от гриппа.
Как сказано выше, надежнее всего от гриппа защищает прививка, но для предотвращения заражения важно также иметь в виду следующие советы:
- Мой руки!
- Если чувствуешь, что начинаешь заболевать, то отправляйся домой и работай удаленно или возьми свободный день. Также свяжись с семейным врачом. Если не можешь работать, то бери больничный.
- Не ходи на работу, когда болеешь, потому что так ты заражаешь окружающих (особенно в офисах с открытой планировкой), а также продлеваешь и осложняешь течение своей болезни!
- Прикрывай рот и нос, когда чихаешь или кашляешь. Если салфетки под рукой нет, то на худой конец сойдет и рукав.
- Избегай близкого контакта с больным человеком.
- Избегай прикосновения к рту, носу и глазам. Часто бактерии распространяются, когда человек трогает покрытые микробами предметы, а затем прикасается к своим глазам, носу или рту.
- Питайся полноценно, спи хорошо, избегай стресса и занимайся спортом.