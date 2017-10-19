Министерство культуры ждет кандидатов на звание "Гражданин года"

Министр культуры Индрек Саар объявляет конкурс для поиска кандидатур на звание "Гражданин года". Девиз этого года "Формируем будущее", источником вдохновения для которого стал год детской и молодежной культуры. Срок представления кандидатур пятница, 3 ноября, сообщает министерство.

По словам министра культуры Индрека Саара, в этом году молодежь была в центре внимания, по Эстонии колесила "Детская республика", подписью к празднику песни и танца стала красноречивая фраза "Я остаюсь". Но формирование будущего — наше совместное дело, дело всех поколений.

"Титула "Гражданин года" будет удостоен человек, который, собирая различные образы мышления и мудрость поколений, своими достижениями помогает формировать наше будущее", — сказал министр Саар.

Почетное звание "Гражданина года" — это признание, которого удостаивается постоянный житель Эстонской Республики, который в текущем году внес значительный на общереспубликанском уровне вклад в развитие общества, или достижения которого способствуют росту гражданского сознания и интеграции общества, а также повышению активности общественной жизни.

Кандидатуры на это почетное звание могут представлять все физические и юридические лица. В представленном заявлении необходимо руководствоваться принципами, приведенными в статуте, в том числе обосновать пригодность и связь кандидата с девизом года.

"Гражданин года 2017" будет объявлен 27 ноября в здании Большой гильдии Исторического музея. На том же мероприятии министр внутренних дел Андрес Анвельт передаст награды Дня гражданина людям, которые внесли свой вклад в гражданское воспитание, повышали гражданское сознание или выполняли добровольческую работу в своем округе.

Кандидатуры на звание "Гражданин года" можно представлять до 3 ноября через сайт Министерства культуры здесь.

Со Статутом почетного звания "Гражданин года" можно ознакомиться здесь.