08.10.2018, 12:35

Министерство культуры ждет кандидатов на присвоение почетного звания Гражданин года — 2018

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Kodanikupäev 2017
Kodanikupäev 2017Foto: Taavi Sepp

Министр культуры Индрек Саар объявил конкурс на звание гражданина года. Девиз конкурса Гражданин года — 2018 — ”Единое государство объединяет” — посвящен столетнему юбилею Эстонской Республики и Году культурного наследия Европы.

Почетное звание гражданина года может быть присвоено постоянному жителю Эстонской Республики, в течение года обратившему на себя внимание всей страны своим вкладом в развитие общества или достижениями, способствующими созданию более прочной связи между гражданским сознанием и обществом, а также развитию общественной жизни.

”В год празднования юбилея Эстонской Республики уместно отметить тех, благодаря идеям и свершениям которых мы живем в открытом, дружественном и ориентированном на будущее государстве. В государстве, где у каждого есть возможности для самореализации и участия в жизни общества. Каждый человек особенный, и в тоже время нас объединяют общие ценности. Единство различных точек зрения, на котором зиждется ощущение общего государства, и есть то, чем отличается нынешний Гражданина года”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

Кандидатуры на почетное звание могут выдвигать все желающие. Подавая заявку, необходимо исходить из принципов, приведенных в статуте, в том числе обосновать конкретную кандидатуру и её связь с девизом года.

Имя обладателя почетного звания Гражданина года министр культуры объявит 28 ноября во время торжественной церемонии, которая пройдет в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея. В то же время министр внутренних дел Андрес Анвельт вручит почетные знаки Дня гражданина людям, внесшим вклад в гражданское воспитание, в повышение гражданского сознания или проводившим добровольную работу в своей общине.

Срок выдвижения кандидатур на звание Гражданина года — воскресенье, 3 ноября. Кандидатуры можно выдвигать на домашней странице Министерства культуры здесь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

08.10.2018
Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

08.10.2018
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
Подробнее


Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

08.10.2018
Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
Подробнее


Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

08.10.2018
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €

Закон для всех един: за парковку на 5 минут оштрафовали на 200 евро, справедливо ли это?

08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
Подробнее