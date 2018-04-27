Министерство культуры выделит ETV+ 300 000 евро

Министерство культуры выделит 300 000 евро Эстонскому национальному телерадиовещанию на перевод русскоязычного телеканала ETV+ в основную сеть бесплатной трансляции, покрывающую всю Эстонию. Договоренность о выделении денег была достигнута правительством в ходе обсуждения государственной бюджетной стратегии.

Сегодня ETV+ транслируется в сети свободной трансляции с 90% территориальным покрытием (Multipleks 6), в результате чего примерно у 80 000 жителей Эстонии нет возможности смотреть телеканал или качество трансляции плохое. При помощи дополнительных средств ETV+ будет переведен в основную сеть свободной трансляции (Multipleks 1), и проблемы с трансляцией будут решены.

"Эстонское государство должно предлагать всем заинтересованным жителям возможность смотреть бесплатно качественный и независимый русскоязычный телеканал. При помощи дополнительных средств начиная со следующего года ETV+ попадет в каждый дом, таким образом мы увеличим покрытие единого инфопространства по всей Эстонии", — обосновал решение министр культуры Индрек Саар.

Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на своем заседании 26 апреля. Государственная бюджетная стратегия устанавливает крупнейшие цели правительства, определяет планы и деятельность министерств, а также их финансирование на ближайшие четыре года.