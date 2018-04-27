27.04.2018, 10:49

Министерство культуры выделит ETV+ 300 000 евро

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rus.delfi.ee
EST 1
ETV+
ETV+Foto: Priit Simson

Министерство культуры выделит 300 000 евро Эстонскому национальному телерадиовещанию на перевод русскоязычного телеканала ETV+ в основную сеть бесплатной трансляции, покрывающую всю Эстонию. Договоренность о выделении денег была достигнута правительством в ходе обсуждения государственной бюджетной стратегии.

Сегодня ETV+ транслируется в сети свободной трансляции с 90% территориальным покрытием (Multipleks 6), в результате чего примерно у 80 000 жителей Эстонии нет возможности смотреть телеканал или качество трансляции плохое. При помощи дополнительных средств ETV+ будет переведен в основную сеть свободной трансляции (Multipleks 1), и проблемы с трансляцией будут решены.

"Эстонское государство должно предлагать всем заинтересованным жителям возможность смотреть бесплатно качественный и независимый русскоязычный телеканал. При помощи дополнительных средств начиная со следующего года ETV+ попадет в каждый дом, таким образом мы увеличим покрытие единого инфопространства по всей Эстонии", — обосновал решение министр культуры Индрек Саар.

Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на своем заседании 26 апреля. Государственная бюджетная стратегия устанавливает крупнейшие цели правительства, определяет планы и деятельность министерств, а также их финансирование на ближайшие четыре года.

Бюджетная стратегия составляется каждую весну. Осенью правительство и Рийгикогу работают над государственным бюджетом на следующий год, тогда же выясняются расходы и доходы, в том числе и, например, точный заработный фонд различных областей.

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