07.12.2017, 18:00

Министерство культуры Эстонии подарило послу КНР часы, что по китайскому поверью предвещает смерть

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rus.delfi.ee
EST
Министерство культуры Эстонии подарило послу КНР часы, что по китайскому поверью предвещает смерть
Kultuuriministeeriumi Facebook

Министерство культуры Эстонии подарило покидающему должность послу КНР Цюй Чжэ часы, дарение которых в китайской культуре предвещает смерть, пишет Eesti Ekspress.

”Министерство культуры подарило покидающему должность послу в качестве благодарности изготовленные в Эстонии деревянные часы, которые призваны пробуждать при воспоминаниях об Эстонии положительные эмоции”, — написало министерство сегодня на своей странице в Facebook.

Согласно китайскому поверью, дарение часов означает смерть, и такой подарок принесет получателю несчастье. Соответствующая информация имеется и на сайте председательства Эстонии в ЕС.

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