Министерство культуры Эстонии подарило послу КНР часы, что по китайскому поверью предвещает смерть

Министерство культуры Эстонии подарило покидающему должность послу КНР Цюй Чжэ часы, дарение которых в китайской культуре предвещает смерть, пишет Eesti Ekspress.

”Министерство культуры подарило покидающему должность послу в качестве благодарности изготовленные в Эстонии деревянные часы, которые призваны пробуждать при воспоминаниях об Эстонии положительные эмоции”, — написало министерство сегодня на своей странице в Facebook.

Согласно китайскому поверью, дарение часов означает смерть, и такой подарок принесет получателю несчастье. Соответствующая информация имеется и на сайте председательства Эстонии в ЕС.