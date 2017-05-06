Министерство и Касса по безработице предлагают пройти тест и выиграть призы

Министерство образования и науки в совместно с Кассой по безработице проводит в Эстонии апробацию нового онлайн-теста „Образование и умения”.

В будущем при помощи этого теста каждый житель Эстонии получит возможность реально оценить свои умения и их использование, а также получить обратную связь о своих карьерных интересах, возможностях, и сравнить свои показатели с результатами людей в Эстонии и за ее пределами, сообщает пресс-служба министерства.

К участию в тестировании приглашаются все жители Эстонии в возрасте 16-65 лет. Тест можно пройти на странице https://htm.skoor.ee/ru, для прохождения теста вам потребуется браузер Firefox версии 10 или более новой. Заполнение теста займет примерно полтора часа, таким образом вы внесете важный вклад в развитие умений жителей Эстонии. Для того, чтобы поблагодарить участников пробного тестирования, среди всех, заполнивших тест, будут разыграно более 100 призов, в том числе планшетный компьютер и 10 смартфонов. Пройти тест можно до конца мая.

”Те, кто уже заполнял тест, говорили, что это — интересный и ценный опыт”, — сказала руководитель отдела анализа Министерства образования и науки Ауне Валк. Она добавила, что значение умений и их использования в мире постоянно растет, как с точки зрения каждого отдельного человека, так и государства в целом. ”Мир становится все сложнее, для существования в нем требуются хорошие навыки, потому что простая работа постепенно исчезает. Важен как уровень навыков, так и их постоянное использование. За навыки, которыми не пользуются, зарплату не платят, и они постепенно утрачиваются. С этим должны считаться как работники, так и работодатели. Для того, чтобы пользоваться своими умениями и развивать их, важно знать о своих сильных и слабых сторонах. Наш тест предоставляет такую возможность”, — добавила Валк.

”В будущем тест будет полезен для каждого, при помощи него можно оценить свои умения и сравнить себя с другими работниками и соискателями, в том числе и для Кассы по безработице при консультировании клиентов и для того, чтобы предлагать им курсы. Поэтому мы призываем и наших клиентов принять активное участие в апробации теста”, — сказала член правления Кассы по безработице Реэлика Леэтмаа. ”Оказывать поддержку работающим людям и тем, кто ищет работу, в приобретении знаний и навыков, необходимых в трудовой жизни — одна из ключевых задач Кассы по безработице. С 1 мая мы предлагаем возможности для совершенствования навыков именно тем работникам, чьих умений не хватает или они уже устарели, и что может стать причиной потери работы”, — сказала Леэтмаа.

При помощи теста молодые люди и взрослые могут оценить свои умения в обработке информации — функциональном чтении, математической грамотности и навыки решения проблем в условиях высокотехнологичной среды. Помимо этого оцениваются и другие полезные в жизни умения и имеющиеся установки, например в том, что касается здоровья и благополучия или карьерных интересов. Также тест позволяет оценить базовые навыки чтения у тех, кто испытывает трудности с чтением. Так как сейчас речь идет о пробном тесте, то все участники не обязаны заполнять все части теста. Окончательная версия теста будет готова к началу 2018 года.

Тест разработан по инициативе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), и в настоящее время семь стран взяли его на вооружение, еще в пяти oн находится в стадии разработки. В основе теста — международное исследование умений взрослых PIAAC, в котором принимает участие порядка 40 стран.

Из исследования PIAAC мы узнали, что, как и в случае с результатами, показанными эстонскими школьниками, навыки чтения и математическая грамотность взрослых в Эстонии выше среднего показателя стран ОЭСР. Однако существует потребность в развитии умений, связанных с решением задач в высокотехнологичной среде.

Дополнительная информация о тесте и исследовании PIAAC: www.hm.ee/ru/piaac

В случае возникновения проблем или дополнительных вопросов обращайтесь по адресу piaac@hm.ee