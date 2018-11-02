Министерство хотело бы наделить Силы обороны правом собирать информацию о своих работниках

Согласно законопроекту, Силы обороны получили бы возможность в целях безопасности проводить внутреннюю разведку, проверять данные о спутниках жизни, родственниках и других связанных с работником людях. Также ведомство получило бы разрешение на вербовку, использование подставных данных и методов конспирации и скрытую слежку.

И вот тут возникает проблема, ведь по сути эту работу уже выполняет действующая под началом Министерства внутренних дел Полиция безопасности (КаПо). Хоть Министерство обороны и подчеркивает, что речь не идет о контрразведке, консультирующие издание эксперты в области безопасности в один голос заверяют, что перемены неизбежно привели бы к неразберихе.

Образно говоря, нельзя исключить ситуации, когда в одних кустах будет сидеть чиновник КаПо, а в других — военный, и оба они будут следить за одним и тем же человеком. ”Паранойи и так много, и это только бы усилило ее”, — отметил один из экспертов.

И это не единственная проблема. На поимку первого госизменника у КаПо ушло более 15 лет и была проделана очень большая работа. Если Силы обороны начнут сейчас делать то же самое, то, скорее всего, у них уйдет как минимум столько же времени. Не избежать и правовой неразберихи относительно распределения обязанностей. Не исключено, что вместо проверки врагов КаПо и Силы обороны будут проверять друг друга и терять время.