Министерство хотело бы наделить Силы обороны правом собирать информацию о своих работниках

Когда и по какой причине появился такой план, неизвестно. Одни говорят, что дискуссия велась уже давно, другие — что толчок был дан поимкой Дениса Метсаваса.
По словам вице-канцлера Министерства внутренних дел Райво Кюйта, связи работников Сил обороны с иностранными спецслужбами можно выявить лишь в результате длительного сбора данных и их анализа, и КаПо обладает соответствующей компетенцией. ”Пока Департамент полиции безопасности очень хорошо справляется со своими задачами и мы не видим причин, по которым нужно было бы менять действующий порядок”, — сказал Кюйт.
”Мы уверены, что существующие недостатки можно устранить путем двустороннего сотрудничества и использования других методов”, — отметил Кюйт. По его словам, важно не сломать действующую систему и не дать учреждениям возможности дублировать задачи друг друга. Поэтому необходимо провести тщательный анализ и лишь затем принимать решения.
По словам руководителя отдела стратегической коммуникации Сил обороны Сусан Лиллевяли, по плану контрразведка останется в компетенции КаПо. Силы обороны просто бы получили право на сбор информации в ограниченном виде и в определенных случаях, имеющих характер внутренней проверки. ”Силы обороны не ходатайствуют о праве вести контрразведку. Но взять хотя бы недавний случай, который доказал, насколько важно наличие регламентированной проверки”, — отметила она и добавила, что никаких дополнительных подразделений создавать не планируется.
Свой план Министерство обороны представило и парламенту, где противоречия с Министерством внутренних дел и КаПо стали очевидны сразу. Министерствам был дан совет разобраться между собой и лишь после этого приходить снова.