Министерство: директор музыкального училища имени Георга Отса нарушил закон

Директор Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса Аарне Салувеэр при введении новых оснований для выплаты зарплаты нарушил Закон о трудовом договоре, подтвердил заместитель руководителя отдела профессионального образования Министерства образования и науки Теэт Тико после сегодняшнего круглого стола с руководителем и работниками училища.

"По сути Салувеэр ввел новое основание для выплаты зарплаты, не договорившись об этом с работниками", - объяснил Delfi Тико, как Салувеэр нарушил закон.

Спор между работниками музыкального училища Отса и Салувеэром сегодня дошел до Министерства образования и науки, до круглого стола директора и работников училища, где обсудили новую систему организации зарплаты и труда, из-за которой 79 договорных работников из 136 требуют ухода Салувеэра.

После круглого стола Тико подтвердил, что в процессе изменения совершили ошибки обе стороны - с одной стороны было мало информирования, с другой стороны было мало желания понимать или высказываться.

Он опроверг утверждение, что министерство недостаточно посвящало себя проблемам работников. "Министерство ответило на все письма работников. То, что мы вели себя не так, как они ожидали, другой вопрос".

Министерство образования планирует побеседовать с Салувеэром и после этого решить, как двигаться дальше. То, сможет ли директор училища остаться в должности, Тико не подтвердил.