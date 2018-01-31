МиниДок русского Delfi: Нерассказанная история советского туристического Таллинна

Предлагаем вам совершить вместе с нами экскурсию по "социалистическому" Таллинну в новом мини документальном фильме из серии "Нерассказанная история". Вы удивитесь, узнав, что туристам в советское время показывали в Таллинне в первую очередь — а о чем рассказывать было нельзя.

О том, как готовили гидов и какие требования к ним предъявляли, нам рассказала бывший методист Таллиннского турбюро Вера Ефремова. Экскурсию провел гид со стажем Владимир Хазинский. Уважаемые видеотуристы, вашему вниманию — виды сегодняшнего Таллинна и много архивных кадров!