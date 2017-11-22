МиниДок русского Delfi. Нерассказанная история советских пентхаусов в Ласнамяэ

А вы знали, что в советское время в Ласнамяэ проектировали и строили пентхаусы — особенной планировки квартиры в типовых многоэтажках? Великолепный вид, солнечный свет. А знаете, кто там жил?

Насколько нам удалось выяснить, подобные квартиры-ателье строили также и в Ыйсмяэ. Но сейчас речь пойдет о ласнамяэских.

Вы узнаете, для кого были предназначены эти пентхаусы, кто живет в них сейчас и увидите самой большой район столицы с высоты птичьего полета.