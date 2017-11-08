МиниДок русского Delfi. Нерассказанная история рок-н-ролла в Эстонии

Русский Delfi продолжает серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Новый выпуск — об эстонском андерграунде.

О том, как в советской Эстонии становились настоящими рокерами, рассказали наши герои:

Александр Дормидонтов — известный всем архивист, владелец архива русских Эстонии и по-прежнему хиппи в душе.

Анатолий Белов — президент Таллиннского рок-клуба, музыкант, ведущий радиопередачи “Рог изобилия”.

Геннадий Йотаутас — гитарный мастер, который в основном специализируется на электрогитарах, занимается этим уже более 35 лет.

Анатолий Матрашилин — певец, музыкант, солист ансамблей “Лайне”, “Холостяки” и других.

Леонардо Пихлакас — битломан со стажем, который со школьных лет ловил и писал зарубежные программы на магнитофонную ленту, переписывался с зарубежными фан-клубами и коллекционировал музыку.