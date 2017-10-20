МиниДок русского Delfi: Нерассказанная история. Открытая киностудия при закрытом заводе

Русский Delfi продолжает новую серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Наша первая серия рассказала о меню легендарных эстонских баров и ресторанов, ее можно посмотреть здесь. Новый выпуск — о независимом кино в Эстонии, "двигателем" которого стал советский завод.

Герои нашего минифильма были костяком Народной киностудии "Двигатель", основанной на заводе, к сегодняшнему дню они воспитали несколько поколений любителей кино и анимации в Эстонии.

Игорь Глазистов: режиссер-оператор, руководитель студии Meksvideo, директор фестиваля "Невиданное кино". В молодости он продал гитару и купил на вырученные деньги свою первую кинокамеру "Лантан". Он выбрал любительское кино потому, что его можно было делать полностью независимым, в отличие от больших игровых картин, проходивших круги согласований и утверждений.

Петр Перельмутер: бывший оператор завода "Двигатель", руководитель видеостудии в доме молодежи Kanutiaia. Фильм "Лесной брат" стал первым игровым фильмом заводской студии и сразу был отмечен международными наградами.

Петр Перельмутер вспоминает: "Московский союз кинематографистом ”жил” на наших фильмах — потому что почти на всех международных кинофестивалях были представлены эстонские кинолюбители".

Смотрите и узнаете, чем завершился эксперимент с проявкой советской пленки в 21 веке.

Посмотреть фильмы Игоря Глазистова, созданные на киностудии, можно на его канале в YouTube, в нашем минидоке использованы кадры из фильмов "Увертюра", "Пока звонят колокола" и "Экспрессия".

Один из фильмов Петра Перельмутра "Искупление", который он снял вместе с коллегой по цеху, главным оператором и руководителем кинолаборатории завода "Двигатель" Эйни Лепа, вы можете увидеть ниже: