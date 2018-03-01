Минидок Delfi TV: Уголовники или нуждающиеся в помощи? Эстония растит в тюрьме преступников из любителей "травки"

Хотя употребление наркотиков в Эстонии, по крайней мере, на бумаге не является уголовным преступлением, в реальности все может быть по-иному. Люди со сформировавшейся зависимостью часто имеют при себе такое количество наркотических веществ для собственного пользования, что в судебном зале они становятся дилерами. С серьезными последствиями.

По статистике, почти половина колющихся наркоманов побывали в тюрьме, и лишь редкие единицы не попадают туда снвоа. Следовательно, массовое лишение свободы наркоманов никак не помогает сократить их число, скорее наоборот. В очередной части спецпроекта Delfi TV "План Б" ведется поиск альтернатив сложившейся в Эстонии наркотической политике.