01.03.2018, 10:30

Минидок Delfi TV: Уголовники или нуждающиеся в помощи? Эстония растит в тюрьме преступников из любителей "травки"

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Хендрик Кууск
Хендрик Кууск
Марк Шандали
Видео: Марк Шандали
EST

Хотя употребление наркотиков в Эстонии, по крайней мере, на бумаге не является уголовным преступлением, в реальности все может быть по-иному. Люди со сформировавшейся зависимостью часто имеют при себе такое количество наркотических веществ для собственного пользования, что в судебном зале они становятся дилерами. С серьезными последствиями.

По статистике, почти половина колющихся наркоманов побывали в тюрьме, и лишь редкие единицы не попадают туда снвоа. Следовательно, массовое лишение свободы наркоманов никак не помогает сократить их число, скорее наоборот.

В очередной части спецпроекта Delfi TV "План Б" ведется поиск альтернатив сложившейся в Эстонии наркотической политике.

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