26.12.2017, 11:30

МИНИДОК DELFI TV: Геи-христиане: истинные ценности христианства — не в организации постельной жизни людей

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rus.delfi.ee
EST

Десятки лет служившего церкви дома и на чужбине Хейно Нурка отстранили от должности священника, когда он основал добивающееся прозрачности для секс-меньшинств христианское сообщество. Семь лет спустя сложные теологические отношения христианства и гомосексуализма по-прежнему на повестке дня, и в Эстонии этот вопрос поднимается именно в связи с расширяющим права секс-меньшинств Законом о сожительстве.

Delfi TV посетил Хейно у него дома в Сангасте, а также побеседовал с членами Христианского сообщества геев, чтобы получить представление о тлеющем конфликте.

"Геи-христиане" — это второй эпизод из серии мини документальных фильмов Delfi TV "Родина 3.0" ("Isamaa 3.0"), в которой главными героями фильмов молодых эстонских режиссеров являются люди, чьи истории зачастую склонны не замечать.

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