МиниДок Delfi. Нерассказанная история: эстонские коктейли как "советская Тесла"

Русский Delfi начинает новую серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Наша первая серия — о меню легендарных эстонских баров и ресторанов.

Как в советское время создавали и утверждали рецепты? Как в меню оказывались экзотические ингредиенты и где их доставали? Как сегодняшние гурманы оценят приготовленную по старым рецептам ”вкусную и здоровую пищу”?

Чемпион СССР по сервису, мэтр эстонской кухни, ресторатор Димитрий Демьянов поведал, что некоторым заведениям рецепты приходилось отправлять для утверждения в Москву, где ”собиралась кулинарная Госдума”.

Мы обнаружили в архивах рецептуру первых советских коктейлей, которые Демьянов, 17 лет проработавший в культовом Мюнди-баре, смешал для нас сегодня.

По его словам, коктейли в то время — что трудно представить сейчас — были чем-то невероятным, ”как сегодня Тесла или самоуправляющиеся автобусы”. Все хотели это попробовать.

И мы не обошли тему ”Vana Tallinn с шампанским”.

Шеф-повар ресторана мызы Сагади Марен Ритс работала в ресторане "Золотой лев". Специально для нас она приготовила фирменное блюдо заведения под названием "Львиная грива". Экзотика на гарнир — несезонные фрукты и картофель фри — обязательное дело.

Смотрите наш новый минидок (не на пустой желудок)!