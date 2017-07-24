Мимо Эстонии прошли огромные российские подлодка и крейсер. Их сопровождал флагман эстонского морфлота

В субботу мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург прошли огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Флагман морского флота пограничных войск "Генерал Курвитс" сопровождал их.

Суда двух государств значительно сблизились у Хийумаа на западном побережье. Там "Курвитс" развернулся и сопровождал суда вдоль границ Эстонии до островов Пакри.

Российские корабли направлялись в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, передает датский телеканал TV2.

Построенный в 1980 году "Дмитрий Донской" — самая большая атомная подводная лодка в мире. Она оснащена двумя атомными реакторами и 20 ракетами типа "Булава", которые способны доставить атомные боеголовки на расстояние 4000 километров.

Построенный в 1986 году "Петр Великий", который раньше назывался "Куйбышев" и "Юрий Андропов" — атомный боевой крейсер длиной 252 метра.