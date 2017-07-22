Мимо Эстонии пройдут самые большие российские атомная подлодка и атомный крейсер

Сегодня мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург пройдут огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий".

Российские корабли направляются в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, передает датский телеканал TV2.

.@Expressen bilder verkar bekräfta en händelse som kunnat utvecklats till en kollision mellan några av världens största fartyg idag. -> pic.twitter.com/IRB93ULbvg— Observationsplatsen (@oplatsen) July 21, 2017

Построенный в 1980 году "Дмитрий Донской" — самая большая атомная подводная лодка в мире. Она оснащена двумя атомными реакторами и 20 ракетами типа "Булава", которые способны доставить атомные боеголовки на расстояние 4000 километров.

Построенный в 1986 году "Петр Великий", который раньше назывался "Куйбышев" и "Юрий Андропов" — атомный боевой крейсер длиной 252 метра.