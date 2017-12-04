04.12.2017, 20:13

Миллионы на ветер! Не получившие вида на жительство африканские студенты Евроакадемии разочарованы

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rus.delfi.ee
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Миллионы на ветер! Не получившие вида на жительство африканские студенты Евроакадемии разочарованы
Eesti Aafrika tudengite seltsi presidendi Joshua Onyenwere sõnul on kahel institutsioonil, Euroakadeemial ja politseil omavaheline probleem, mille pärast kannatavad Aafrikast tulnud tudengid, kes pole selles süüdi.

Многие африканские студенты Евроакадемии недовольны тем, что полиция не предоставляет им вид на жительство, пишет Eesti Päevaleht.

Планы студентов пошли наперекосяк в связи с решением Департамента полиции и погранохраны о неблагонадежности Евроакадемии и отказе в предоставлении вида на жительства в Эстонии новым ученикам школы. По словам президента Эстонского союза студентов из Африки Джошуа Оньенвере, многие студенты продали на родине недвижимость, бросили учебу, чтобы приехать в Эстонию. ”Хорошо, если у школы есть проблемы с полицией, то она должна сама их решить”, — говорит Джошуа. Он отмечает, что студенты поступили и были приняты в вуз легально, а теперь вынуждены страдать из-за проблем между двумя институтами: полицией и школой.

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По словам Джошуа, многие студенты жаловались ему, что выкинули на ветер миллионы (нигерийских найр). Сам он учится в ТТУ, но разочарован в Эстонии и подыскивает другую страну для продолжения учебы. Отмечается, что все студенты узнавали о проблемах с Евроакадемией слишком поздно, когда деньги были уже потрачены.

Восемь студентов попытались решить проблему вступлением в языковую школу City, но в ноябре руководству поступил звонок из полиции с рекомендацией не принимать африканцев: ”Как вы думаете, чем они планируют тут заниматься? Аннулируйте приглашения при первой возможности”. В случае ”неповиновения” школу ждал штраф в размер 32 000 евро на каждого ученика, и приглашения были аннулированы.

По словам ведущего специалиста по миграционному надзору миграционного бюро департамента Дженни Селисте, согласно закону об иностранцах, срочный вид на жительство в учебных целях предоставляется иностранцу, который учится в основной школе, гимназии, профтехучилище, прикладном вузе или университете. ”Языковая школа City внесена в инфосистему как учреждение, предоставляющее услуги по повышению квалификации, то есть оно не является учебным заведением и не отвечает условиям приглашающей стороны в понимании закона об иностранцев”, — значится в представленном школе объяснении.

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