Миксера просят запретить въезд в Эстонию двум российским судьям и одному сотруднику ФСБ

28-летний гражданин России Дмитрий Третьяков был арестован в марте по подозрению в экстремистской деятельности через интернет, которая выражалась в том, что он перепостил в антикоррупционной группе в сети Telegram текст живущего в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко с анализом состоявшихся недавно в России массовых протестов оппозиции. Текст Бабченко и сегодня находится в свободном доступе в различных каналах социальных медиа, однако УФСБ по Приморскому краю посчитала его репост экстремизмом, завело уголовное дело и потребовало ареста Дмитрия Третьякова. Районный суд Владивостока, а затем и краевой суд утвердили его арест.

"Мы, подписавшие заявление, убеждены, что причиной преследования господина Третьякова является его общественная деятельность, в том числе в качестве юриста штаба Алексея Навального в Приморском крае. Поэтому мы ходатайствуем об установлении визовых ограничений, как в отношении требовавшего его ареста следователя ФСБ Дениса Макаренко, так и судей районного суда Александра Рыбакова и краевого суда Елены Данилочкиной", - заявил Криштафович.

"Этим мы хотим показать всем, кто нарушает права человека в любой точке мира, что они не уйдут от ответственности только потому, что действуют где-то на другом конце Земли и вдали от крупных центров. Ни одно политически мотивированное судебное решение или постановление, которое влечёт за собой тяжёлые личные последствия для инакомыслящих, не останется без внимания и международных санкций. Для этого список Магнитского и создавался", — добавил он.

Обращение подписали 71 связанный с Россией гражданский активист, большинство из которых вынуждены были покинуть Россию из-за политических преследований и живут сейчас в Европе. Среди прочих свои подписи под ним поставили живущая в Эстонии эколог Евгения Чирикова, живущий в Украине журналист Аркадий Бабченко, живущий в Черногории галерист Марат Гельман, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и другие.