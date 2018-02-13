Миксер: жителям Эстонии не стоит судорожно бояться поездок в Россию

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер дал изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором, помимо прочего, порассуждал на тему отношений между Эстонией и Россией в свете недавнего обмена шпионами и рекомендаций Департамента внешней разведки.

”Политические отношения Эстонии и России оставались достаточно неизменными на протяжении довольно длительного времени. Прежде всего, из-за масштабной политики России, которая не чтит международное право. С точки зрения России их отношения с Эстонией упираются в атмосферу. Но ведь эта атмосфера и формируется исходя из, к примеру, их украинской политики, а также отдельных недружественных шагов по отношению к Эстонии”, — сказал Миксер.

”Эстония защищает своих граждан, если они попадают в беду. Неважно, в какой части мира это произошло или в чем их обвиняют”, — заверил глава МИДа.

Тем не менее, по словам Миксера, параноидально бояться поездок в Россию не стоит. ”Люди ездили и всегда будут ездить. Эстония популярна среди российских туристов, да и жителям Эстонии не стоит судорожно избегать поездок в Россию”, — сказал он, но добавил, что определенная осторожность все же не помешает.