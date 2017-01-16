Министр иностранных дел Свен Миксер, пребывающий в Брюсселе на заседании совета ЕС по иностранным делам, сказал Delfi, что Трамп пытается донести до союзников два важных для него месседжа, и его слова еще не отражают реальную политику его будущей администрации.

Миксер полагает, что из единичных сообщений в интервью Трампа не стоит делать выводов, какой может быть политика его администрации. ”Это мы поймем, когда он вступит в должность. Эту политику он сформирует с теми членами администрации, кто отвечает за различные портфели, связанные с безопасностью”, — подчеркнул Миксер.

Также он добавил, что Трамп пытается донести до союзников НАТО два важных для него сообщения. ”Первое: он недоволен тем, как в НАТО распределена единая нагрузка”, — Миксер полагает, что Трамп хочет, чтобы европейские страны-члены НАТО платили бы больше, нежели сейчас. Трамп действительного говорил в одном из своих интервью: ”Многие страны не платят того, что должны были бы, и, по моего мнению, это очень несправедливо по отношению к Соединенным Штатам”.

С тем, что весь альянс должен выполнять свои обязательства по части трат на оборону, согласна и Эстония. ”Мы уже подчеркивали это давно, до избрания Трампа президентом: важно, чтобы все союзники тратили бы минимум 2% ВВП на оборону”,- сообщил Миксер.

Второй месседж Трампа, по мнению Миксера, заключается в том, что союзники должны заниматься вопросами обороны — они важны для него как для президента США. ”Прежде всего — борьбой с терроризмом”, — отметил Миксер. Трамп сказал в интервью The Times и Bild, что НАТО обветшал, ведь он не защищает от терактов. Миксер же заверил, что для очень многих европейских государств борьба с терроризмом — один из главных приоритетов, однако, важно, чтобы из-за этого не отодвинулась на задний план и ядерная функция НАТО — единая защита всех членов. Таким образом, Миксер указал, что борьба с терроризмом — не та область, за которую призван отвечать лишь НАТО.