Миксер: следующим председателем реформистов станет Кая Каллас

Член правления соцдемов и министр иностранных дел Свен Миксер считает, что председательство Ханно Певкура в Партии реформ подходит к концу, и новым лидером партии станет Кая Каллас.

”Следующим председателем Партии реформ станет Кая Каллас. Единственной преградой на ее пути могут стать личные колебания Калласа”, — пишет Миксер на своей страничке в Facebook.

„То, что короткий полет к звездам Ханно Певкура в авангарде партии подходит к концу, было ясно уже несколько недель назад, когда в ”Постимеэс” появился драматический рассказ о внутренней борьбе в партии, основывающийся на ”анонимных источниках. То, что та статья не была обозначена как внутренний маркетинг, вероятно, лишь ошибка редактора”, — полагает Миксер.

Напомним, как развиваются события.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур выступил с предложением о проведении в январе внеочередных выборов правления и председателя партии.

По словам Певкура, все участники встречи согласились с тем, что в январе 2019 года (срок окончания полномочий Певкура), когда до выборов в Рийгикогу останется всего два месяца, выборы председателя проводить нерезонно.

Кто именно выдвинет свои кандидатуры, пока неясно.

Партия реформ не может идти на выборы с разногласиями внутри партии, поэтому летом следующего года следует провести выборы руководства партии, считает ее почетный председатель Сийм Каллас. Председатель Партии реформ Ханно Певкур прокомментировал данное заявление Калласа. По его словам, он не боится внутренних выборов, случись они хоть через месяц.

Члены партии дали нынешнему ее правлению сильный мандат на два года. ”Если кто-то чувствует, что мандат нынешнего правления нужно заново заверить, эт оможно обсудить. Если кто-то желает выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя, смело дайте знать”, — прокомментировал он.