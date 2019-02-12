Миксер: противостоять российской пропаганде можно и без применения цензуры

По словам Миксера, правительство Эстонии до сих пор не хотело идти по пути ограничения трансляции тех или иных каналов, передает rus.err.ee.

"Действительно, существуют определенные каналы, информационные каналы, которые, безусловно, не соответствуют или, согласно принятой в демократических странах классификации, не достойны называться СМИ. Представители эстонских властей в основном отказывались отвечать на запросы или просьбы таких каналов об интервью", — рассказал Свен Миксер, отвечая во вторник, 12 февраля, на вопросы депутатов Рийгикогу.

Министр отметил, что есть два способа противодействия таким каналам. Первый — это незамедлительно опровергать распространяемую подобными СМИ ложную информацию.

"Второй — это сделать доступной для всех жителей Эстонии, независимо от их места жительства, родного языка и возраста, объективную и основанную на фактах информацию", — пояснил Миксер.