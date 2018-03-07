Миксер призвал усилить меры по сдерживанию России

В ходе своего визита в США министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер призвал НАТО к усилению мер сдерживания России, передает rus.err.ee.

"Нарушение общепринятых принципов международного права и несоблюдение Россией взятых на себя обязательств требует усиления мер сдерживания не только в странах Балтии, но и в НАТО в целом", — цитирует Миксера пресс-служба МИД ЭР.

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом и членами комитет.

"Мы всегда соглашались с Соединенными Штатами, что европейские союзники должны увеличивать свои расходы на оборону и, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Брюсселе ", — сказал Свен Миксер.

По его словам, как страны ЕС, так и США должны быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы.

"Для стран Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда — явление не новое, но на сегодня Россия значительно расширила фронт своей информационной войны. Важно, чтобы все общество знало об опасностях, и было готово распознавать ложную информацию", — подчеркнул Миксер.