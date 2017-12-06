06.12.2017, 09:14

Миксер предложит правительству освободить судовых охранников от обязанности вернуть кредит


rus.delfi.ee
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Sven Mikser - Eesti välisminister
Eesti välisminister Sven MikserFoto: Sven Arbet

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер предложит правительству освободить судовых охранников, находившихся в индийской тюрьме, от обязанности вернуть кредит, пишет rus.err.ee.

"Я предложу правительству освободить судовых охранников от обязанности вернуть финансовую помощь, полученную от государства. Охранники и их семьи четыре года находились в очень сложной ситуации. Я не хочу, чтобы у них было дополнительное бремя", — сказал Миксер, отметив работу эстонских дипломатов, которые помогали разрешить ситуацию.

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