Миксер поздравил Лаврова с Новым годом
Министры иностранных дел Эстонии и России — Свен Миксер и Сергей Лавров — обменялись друг с другом новогодними поздравлениями.
Министры иностранных дел Эстонии и России — Свен Миксер и Сергей Лавров — обменялись друг с другом новогодними поздравлениями.
"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил своего эстонского коллегу Свена Миксера с Новым годом и пожелал ему доброго здоровья, благополучия и счастья", — сообщило накануне посольство России в Эстонии.
"Могу подтвердить, что МИД ЭР получил поздравление от Сергея Лаврова. Свен Миксер также отправил поздравление своему российскому коллеге", — сказала в четверг, 3 января, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эстонии Сандра Камилова.
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