03.01.2019, 15:51

Миксер поздравил Лаврова с Новым годом


rus.delfi.ee
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Sven Mikser
Sven MikserFoto: Ilmar Saabas

Министры иностранных дел Эстонии и России — Свен Миксер и Сергей Лавров — обменялись друг с другом новогодними поздравлениями.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил своего эстонского коллегу Свена Миксера с Новым годом и пожелал ему доброго здоровья, благополучия и счастья", — сообщило накануне посольство России в Эстонии.

"Могу подтвердить, что МИД ЭР получил поздравление от Сергея Лаврова. Свен Миксер также отправил поздравление своему российскому коллеге", — сказала в четверг, 3 января, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эстонии Сандра Камилова.

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