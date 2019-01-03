Миксер поздравил Лаврова с Новым годом

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил своего эстонского коллегу Свена Миксера с Новым годом и пожелал ему доброго здоровья, благополучия и счастья", — сообщило накануне посольство России в Эстонии.

"Могу подтвердить, что МИД ЭР получил поздравление от Сергея Лаврова. Свен Миксер также отправил поздравление своему российскому коллеге", — сказала в четверг, 3 января, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эстонии Сандра Камилова.