Миксер поздравил Черногорию со вступлением в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер поздравил Черногорию с получением полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

"С присоединением Черногории НАТО присутствует на всем побережье Адриатического моря, в дополнение к Греции, Албании и Хорватии, — передает словам Миксера rus.err.ee. — Присоединение Черногории укрепит стабильность и безопасность на Западных Балкаах, которая, в свою очередь, поддерживает безопасность как НАТО, так и всей Европы".

По словам Миксера, Эстония последовательно поддерживала присоединение Черногории как к НАТО, так и к ЕС: "У каждого государства есть право выбирать свой стратегический путь и международные альянсы, в которые входить, без вмешательства какого-либо третьего государства. Присоединение к НАТО — исторический шаг, основанием которого является стратегический выбор Черногории и проведенные государством основательные реформы".

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что политика "открытых дверей" НАТО вместе с политикой расширения ЕС по-прежнему остается локомотивом реформ.