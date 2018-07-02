02.07.2018, 11:20

Миксер потребовал остановить строительство "Северного потока-2"

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Deutsche Welle
EST
Välisministeeriumis 26.03.2018
Välisminister Sven MikserFoto: Andres Putting

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он повысит энергозависимость Европы от России и позволит Москве вмешиваться в европейскую политику.

Об этом Миксер заявил в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 2 июля, передает Deutsche Welle.

"Газопровод — не экономический, а политический проект. Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", — заявил глава эстонского МИДа, добавив, что в интересах ЕС остановить проект.

Ранее США также поддержали идею об отмене строительства "Северного потока-2", в противном случае пригрозив санкциями участвующим в нем компаниям. В Еврокомиссии опасаются, что новый газопровод может увеличить зависимость от российского газа.

Газопровод, который должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", свяжет Россию и Германию в обход других восточноевропейских стран.

Противники "Северного потока-2" аргументируют свою позицию в том числе тем, что РФ вводом нового газопровода намерена прекратить транзит газа через украинские сети, лишив Киев доходов от транзитных поставок газа в Европу.

ТОП

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться и после сдачи "Северного потока-2" в эксплуатацию, если это будет "экономически обосновано и целесообразно для всех участвующих сторон".

К настоящему времени разрешения на строительство газопровода в своих водах выдали все страны, кроме Дании. Прокладку трубопровода планируется начать в ближайшее время.

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