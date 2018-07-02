Миксер потребовал остановить строительство "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он повысит энергозависимость Европы от России и позволит Москве вмешиваться в европейскую политику.
Об этом Миксер заявил в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 2 июля, передает Deutsche Welle.
"Газопровод — не экономический, а политический проект. Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", — заявил глава эстонского МИДа, добавив, что в интересах ЕС остановить проект.