Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая

Миксер написал на своей странице в Facebook, что реформисты вряд ли станут до выборов выступать за создание нового правительства. ”Но их воображение, несомненно, рисует картину, как 6 марта грядущего года правительство Ратаса, смертельное раненое, с трудом пересекает финишную прямую. Такие удары, которые не убивают, но калечат, могут быть, действительно, нанесены находящемуся в меньшинстве правительству”, — рассуждает Миксер.

Также он отмечает, что, предположительно, до выборов правительство продержится, но еще в этом году следует ожидать яростной, если не кровавой политической борьбы.