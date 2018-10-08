08.10.2018, 16:50

Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая

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rus.delfi.ee
EST 1
Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая
Foto: Karin Kaljuläte

В свете выхода депутата Тийны Кангро из фракции Isamaa министр иностранных дел Свен Миксер считает, что до выборов правительство точно продержится, но Партия реформ непременно попытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Миксер написал на своей странице в Facebook, что реформисты вряд ли станут до выборов выступать за создание нового правительства. ”Но их воображение, несомненно, рисует картину, как 6 марта грядущего года правительство Ратаса, смертельное раненое, с трудом пересекает финишную прямую. Такие удары, которые не убивают, но калечат, могут быть, действительно, нанесены находящемуся в меньшинстве правительству”, — рассуждает Миксер.

Также он отмечает, что, предположительно, до выборов правительство продержится, но еще в этом году следует ожидать яростной, если не кровавой политической борьбы.

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