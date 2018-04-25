Миксер обсудит с Джонсоном предстоящий выход Британии из ЕС

Министр иностранных дел Свен Миксер в среду, 23 апреля, отправляется в Великобританию, где встретится со своим коллегой Борисом Джонсоном.

На повестке дня встречи двух министров — "брексит", сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере обороны, июльский саммит НАТО, случай в Солсбери, а также конфликт в Сирии, передают утренние новости ETV+.

Ранее Миксер заявил, что не верит, что "брексит" может ухудшить двусторонние отношения Лондона и Таллинна, передает rus.err.ee.