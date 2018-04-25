25.04.2018, 09:00

Миксер обсудит с Джонсоном предстоящий выход Британии из ЕС

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rus.delfi.ee
EST 1
Välisministeeriumis 26.03.2018
Välisministeeriumis 26.03.2018Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Свен Миксер в среду, 23 апреля, отправляется в Великобританию, где встретится со своим коллегой Борисом Джонсоном.

На повестке дня встречи двух министров — "брексит", сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере обороны, июльский саммит НАТО, случай в Солсбери, а также конфликт в Сирии, передают утренние новости ETV+.

Ранее Миксер заявил, что не верит, что "брексит" может ухудшить двусторонние отношения Лондона и Таллинна, передает rus.err.ee.

"Я не вижу, чтобы между нами и Лондоном проходила бы линия фронта. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы достичь разумного соглашения. Это в интересах обеих сторон. Это не станет фактором, который повлияет на отношения в сфере безопасности. Великобритания дала четко понять, что остается глобальным игроком в сфере политики и сотрудничества с Евросоюзом. Хорошие отношения со всеми своими союзниками по НАТО — это один из способов того, как Великобритания может сохранить свое глобальное влияние", — отметил Свен Миксер.

Свен Миксер в ходе визита также встретится с представителями лондонских аналитических центров для обсуждения актуальных вопросов внешней политики.

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