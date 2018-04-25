Миксер обсудит с Джонсоном предстоящий выход Британии из ЕС

Министр иностранных дел Свен Миксер в среду, 23 апреля, отправляется в Великобританию, где встретится со своим коллегой Борисом Джонсоном.
На повестке дня встречи двух министров — "брексит", сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере обороны, июльский саммит НАТО, случай в Солсбери, а также конфликт в Сирии, передают утренние новости ETV+.
"Я не вижу, чтобы между нами и Лондоном проходила бы линия фронта. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы достичь разумного соглашения. Это в интересах обеих сторон. Это не станет фактором, который повлияет на отношения в сфере безопасности. Великобритания дала четко понять, что остается глобальным игроком в сфере политики и сотрудничества с Евросоюзом. Хорошие отношения со всеми своими союзниками по НАТО — это один из способов того, как Великобритания может сохранить свое глобальное влияние", — отметил Свен Миксер.
Свен Миксер в ходе визита также встретится с представителями лондонских аналитических центров для обсуждения актуальных вопросов внешней политики.