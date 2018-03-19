Миксер об отравлении Скрипаля: нельзя допустить, чтобы подобное повторилось

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сказал об отправлении экс-агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, что допустить повторения таких случаев нельзя.

Сегодня на заседании совета ЕС по иностранным делам все главы МИД стран-участниц выступили с единогласным осуждением данного инцидента. ”Этот шокирующий случай должен повлечь за собой единогласную и решительную реакцию со стороны Европы и всей международной общественности”, — сказал Миксер.

Миксер отметил, что ЕС полностью доверяет результатам проведенного Великобританией расследования: ”Министры Евросоюза высказали Великобритании свою солидарность, в том числе по теме возможной ответственности России”.

Министры призвали Россию ответить на вопросы Великобритании и международного сообщества и передать информацию о программе ”Новичок” Организации по запрещению химического оружия (OPCW). ”Речь идет о преступлении в отношении международного правопорядка, и того, кто его совершил, необходимо призвать к ответственности”, — сказал Миксер.