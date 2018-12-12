Миксер о трагедии в Страсбурге: таким жестоким и бесчеловечным преступлениям не место в нашем обществе

”Выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В этот скорбный момент мы своими мыслями находимся вместе с близкими погибших и пострадавшими, а также со всем народом Франции”, — написал Миксер.

”Таким жестоким и бесчеловечным преступлениям не место в нашем обществе. Желаю полиции Франции успехов в быстрой поимке преступника”, — добавил он.

МИД Эстонии просит всех находящихся в Страсбурге сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. Рождественский рынок временно закрыт, возможны проблемы с транспортом, ведется дополнительная проверка документов.