Министр иностранных дел Свен Миксер признал, что пресса многих стран в освещении темы потенциальной войны местами поверхностна и падка на сенсации.

"То, что и иностранная пресса в освещении тем, с которыми они повседневно не сталкиваются, например, ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря или конкретно в Эстонии, может быть, местами поверхностна и, может быть, иногда также падка на сенсации, невозможно полностью отрицать", — ответил Миксер на пресс-конференции правительства на вопрос, кажется ли и министру, что иностранные СМИ создают неверное представление об Эстонии, и предпринято ли что-то в этой части.

"Уже во время аннексии Крыма ключевым словом стало "гибридные угрозы", вышли также статьи "Narva next". Все политики, у кого есть возможность и обязанность, должны объяснять, что в разных странах ситуация разная. Союзнические подразделения в Эстонии помогают предотвратить войну, а не вести войну", — пояснил министр иностранных дел.

"Поиски войны — метафора, хотят написать статью, которая представляла бы ситуацию с безопасностью в Эстонии боле драматично", — добавил Миксер.

Премьер-министр Юри Ратас добавил, что никаких сигналов увеличения опасности нет. "Для истерии причин нет. Ситуация спокойная и безопасная, и это важное сообщение и для наших предпринимателей и экономической среды. Эстония — хорошее место для инвестиций, а такие сигналы ухудшили бы эту среду".

Министр финансов Свен Сестер снова указал на то, Эстония всегда выполняла требование 2% от ВВП. "В присутствие союзнических войск мы вкладывали и больше, мы конкретные и корректные партнеры".

Журналист Микк Салу написал во вчерашнем номере Eesti Ekspress статью, где описал, как иностранная пресса ездит искать войну в Эстонии:

"Здесь CNN, CBS, Huffington Post, итальянцы, французы, немцы, австрийцы, в основном телевидение, но и некоторые представители пишущей прессы. Пресс-секретарь Кайтселийта мерле Норит признает, что всеми уже не успевает заниматься, в последнее время обращений от иностранной прессы так много. То же самое могут говорить и другие государственные учреждения, которые соприкасаются со сферой безопасности, обороны и иностранных дел. В то же время представляющий в Таллинне символ Эстонии EAS отдал бы много, чтобы получить такую же представительную компанию.

Я несколько дней ходил с иностранными журналистами, чтобы услышать, что они думают, что знают, чего хотят. Вырисовывающаяся картина простая и ясная.

Никто не приезжает в Эстонию искать фактов или доказательств. Статьи у всех уже готовы в голове (разумеется, об Эстонии, России и войне). Логично, потому что никто не едет на другой конец света на авось. На собраниях лондонской, нью-йоркской и парижской редакции темы одобрены, бухгалтеры просмотрели бюджет, и только тогда начинается поездка в сторону Эстонии. Один итальянский тележурналист признает, что уже много месяцев думал сделать что-нибудь о странах Балтии, безопасности, Путине и Трампе и наконец смог убедить редакцию (чем более острый материал, тем лучше)".