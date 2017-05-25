Миксер: надеемся, что Трамп выразит абсолютную приверженность к защите своих союзников

Министр иностранных дел Свен Миксер в интервью Delfile перед саммитом НАТО в Брюсселе рассказал, что будет обсуждаться на саммите, и как союзники восприняли слова министра Корба о членстве в НАТО.

По словам Миксера, грядущий саммит будет в первую очередь знакомством с новой администрацией США и Дональдом Трампом. Члены альянса надеются, что Трамп ”выразит абсолютную приверженность США к постоянной защите своих союзников, что также и в интересах Эстонии

Также на саммите будет обсуждаться более одинаковое распределение расходов, чтобы европейцы серьезнее воспринимали свои обязанности относительно расходов на оборону. Миксер отметил, что уровень расходов на оборону в 2% от ВВП должен быть достигнут к 2024 году.

Другой темой, которая будет затронута, является борьба с терроризмом, и то, что государства-члены НАТО готовы вносить больший вклад в эту борьбу. Миксер рассказал, что к Эстонии обращались с просьбой увеличить вклад, и старана должна быть готова это сделать.

Delfi также спросил у министра иностранных дел, как в Брюсселе восприняли скандал с высказываниями министра государственного администрирования Михаила Корба о членстве Эстонии в НАТО — и восприняли ли вообще?

Миксер ответил, что еще не встречался с коллегами, но близкие соседи всегда интересуется тем, что происходит в соседней стране, а вот драмой общеевропейского уровня это высказывание уж точно не стало.

"Тем более, что премьер-министр решил этот вопрос быстро, решительно и доходчиво. Да и сам министр Корб признал свою ошибку и представил заявление об отставке”, — отметил Миксер и добавил, что не думает, что данная тема будет доминировать в дискуссиях и деятельности с союзниками.