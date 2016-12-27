Министр иностранных дел Свен Миксер сказал, что визит депутата Европарламента Яны Тоом в Сирию — это что-то, что всегда может случаться в демократическом государстве. Никакого влияния на внешнюю политику у Тоом нет, и Миксер также не верит, чтобы этот визит навредил имиджу Эстонии.

В части Сирии, по словам Миксера, Эстония следует единому подходу Евросоюза. "В ситуации, когда сирийский режим совершил по сути военные преступления в Алеппо и в других местах, то несомненно выражение поддержки сирийскому режиму заслуживает чего угодно, только не похвалы", — сказал Миксер.

"Депутаты Европарламента свободны в своих передвижениях, но правительство Эстонии в отношении к режиму Асада и поиске решения для ситуации в Сирии исходит из единой политики Евросоюза", — добавил Миксер.

Миксер признал, что Тоом уже долго игнорировала многие позиции своей партии, что может выражать и определенный протест против нового курса Центристской партии.

"На внешнюю политику Эстонской Республики у Яны Тоом нет никакого влияния", — сказал Миксер. Поведение избранных от Эстонии депутатов Европарламента может найти упоминание в международной журналистике, но прямого вреда имиджу, по оценке Миксера, не нанесет.

Он признал, что в рамках демократического государственного устройства всегда находятся депутаты Европейского или национальных парламентов, которые выражают свой протест против оговоренной внешней политики, посещая, например, Крым, присоединение которого к России Евросоюз не признает.