Миксер: меня очень радуют быстрые темпы развития Грузии и Украины в сфере ИТ

Вчера на Конференции Восточного партнерства в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза Академия э-управления представила крупнейшее за период своей деятельности исследование в сферах безопасности цифрового общества и э-демократии в странах Восточного партнерства, сообщает Госканцелярия.

Исследование показало, что Украина и Грузия демонстрируют самое высокое развитие в этих сферах. Согласно авторам исследования, сотрудничество, базирующееся на энтузиазме гражданского общества и ИТ-индустрии в Украине, может служить примером также и для Эстонии.

Ситуационный обзор стран Восточного партнерства дает общее представление о безопасности и защите в киберпространстве, а также о текущей ситуации в сфере э-демократии и э-участия в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Обзор выделяет лучшие практики этих стран и дает конкретные рекомендации по усилению безопасности и защиты в их киберпространстве и дальнейшему развитию инициатив э-демократии.

По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, ситуационный обзор демонстрирует желание стран Восточного партнерства активно развивать э-решения для усиления защиты своих цифровых обществ и увеличения прозрачности. ”Меня чрезвычайно радуют быстрые темпы развития Грузии и Украины. Эстонско-грузинское сотрудничество в области кибербезопасности принесло результаты и подняло Грузию в число топ-10 стран, добившихся результатов, в мире. Мы надеемся, что рекомендации, являющиеся частью ситуационного обзора, обеспечат поддержку и руководство для стран Восточного партнерства в их стремлении улучшить общественную осведомленность о возможностях, созданных э-решениями и об эффекте, который они могут оказать на развитие общества", — заметил он.

По словам директора Центра Восточного партнерства Яана Рейнхольда, Академия э-управления проделала достойную благодарности работу по изучению состояния э-правительства в странах Восточного партнерства с добавлением политических рекомендаций, которые обсуждались на конференции. Это создает отличные рамки для понимания потребностей стран-партнеров и возможности для предложения с нашей стороны инновативных решений для дальнейшего углубления сотрудничества в последующие годы. Радует то, что в презентациях стран-партнеров отчетливо прозвучало, что их видение ситуации схоже с нашим.

Рауль Рикк, один из авторов cитуационного обзора заметил, что страны Восточного партнерства нуждаются в систематическом и скоординированном подходе к государственной кибербезопасности. "Страны Восточного Партнерства были успешны в нескольких аспектах, но в будущем им следует уделять больше внимания улучшению своей готовности справляться с киберпроисшествиями, увеличению потенциала их национальной защиты, работе с военными киберугрозами и большей вовлеченности в международное сотрудничество", — заявил Рикк.

Один из авторов части ситуационного обзора по э-демократии, Кристина Рейнсалу, PhD, подчеркнула, что развитие э-демократии в странах Восточного партнерства часто замедляется фактом простого не следования и неисполнения стратегий и законодательных актов. В дополнение к этому, действия часто не очень хорошо скоординированы между многочисленными ведомствами и информированность населения о доступных существующих э-решениях достаточно низкая. В то же время, Рейнсалу выделила значительные улучшения в области э-демократии в Украине на протяжении последнего года: "Украинское правительство осознало, что качество решений растет, когда эти решения сделаны методом вовлечения общественности. Украинское правительство вместе с общественными организациями создали сеть взаимодействия для того, чтобы предложить лучшие возможности для сотрудничества и совместного поиска решений."

Рейнсалу заметила, что Эстонии тоже есть чему поучиться у Украины. "В Украине видно сотрудничество гражданского общества и ИТ-сообщества, основанное на энтузиазме; такое же наблюдалось в Эстонии на протяжении нескольких лет сразу после восстановления независимости, но сейчас уровень сотрудничества значительно снизился."

В течение периода с апреля по июнь 2017 г. исследовательская группа из Академии э-управления проводила интервью с экспертами и представителями гражданского общества из всех шести стран Восточного партнерства. В аналитической части проекта и при составлении рекомендаций, исследовательская группа также использовала данные, доступные в других публичных исследованиях и базах данных. Безопасность и защита киберпространства были оценены с помощью собственной методологии Академии э-управления, Индекса Национальной Кибербезопасности .

Ситуационный обзор был создан Академией э-управления в сотрудничестве с Эстонским Центром Восточного партнерства. Работа финансировалась совместно Эстонским сотрудничеством по развитию и правительством Швеции.

Полученные данные обсуждались на конференции Э-партнерства, которая состоялась 4 октября 2017 г. в Таллинне, Эстония. Конференция была частью Председательства Эстонии в Совете Европейского Союза.

Исследование доступно на веб-сайте Академии э-управления http://ega.ee/

Укрепление Восточного партнерства является одним из приоритетов председательства Эстонии. Путем сотрудничества в области развития Эстония поддерживаниет многие проекты в разных странах Восточного партнерства от э-управления и здравоохранения до гражданских инициатив и свободы слова.