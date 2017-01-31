Миксер: администрация США принимает те решения, которые считает необходимыми

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, находящийся во вторник с визитом в Финляндии, сказал изданию Helsingin Sanomat, что надеется на то, что под руководством Дональда Трампа США продолжат последовательную внешнюю политику Европы.

Издание пишет, что Миксер непоколебим по российским вопросам, но воздерживается от осуждения США за запрет на въезд в страну граждан некоторых мусульманских стран.

”Несомненно, администрация США принимает те решения, которые считает необходимыми для США”, — сказал Миксер.

”По моему мнению, нельзя навешивать ярлыки на одну религию и принимать меры, которые повлекут за собой спад в международной позиции США и безопасности”, — добавил он. Миксер выразил надежду, что направленные в Европу Бараком Обамой дополнительные военные силы останутся здесь. ”Мы предполагаем, что США будут последовательными в своей политике, — отметил Миксер. — Тут в Эстонии мы обсуждали более справедливое распределение ответственности уже задолго до выборов в США и становления Трампа президентом”.

Кроме того, Миксер напомнил, что у США и Эстонии общие интересы. ”Несомненно, Европа является регионом, который надеется, что штаты смогут быть руководителем Западного мира”, — подчеркнул Миксер.