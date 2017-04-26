Микко: ПАСЕ укрепит мониторинг Турции

Во вторник на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге был принят доклад о работе демократических институтов в Турции. ПАСЕ решила возобновить процедуру мониторинга в отношении Турции, чтобы укрепить сотрудничество с властью Турции.

По словам руководителя делегации Эстонии в ПАСЕ Марианне Микко, ПАСЕ еще никогда не принимала постановление о переводе государства из процедуры постмониторинга обратно в процедуру мониторинга. ”Это — исторический шаг. Теперь будет проводиться укрепленный мониторинг работы демократических институтов и соблюдения принципа верховенства права и прав человека в Турции”, — сказала докладчик по Турции комиссии ПАСЕ по мониторингу и вице-президент ПАСЕ Микко.

Авторы доклада признают, что после попытки государственного переворота и террористических актов Турция находится в тяжелом положении. В то же время, ПАСЕ все же выражает озабоченность по поводу введения чрезвычайного положения и его непропорциональных последствий. В качестве примеров приводятся масштабные увольнения государственных чиновников, судей, прокуроров и академиков, а также закрытие изданий СМИ и недоходных объединений и ограниченный доступ к правовой защите. Опасение также вызывают задержания депутатов парламента и журналистов, а также изменения Конституции.

ПАСЕ призывает Турцию как можно быстрее принять меры для улучшения ситуации, снять чрезвычайное положение и освободить членов парламента и журналистов.

На заседании ПАСЕ докладчики комиссии по мониторингу Марианне Микко и Ингеборг Годскесен представили доклад по Турции.