Микко: основной вопрос заседания ПАСЕ — возвращение России

По словам вице-президента ПАСЕ, руководителя эстонской делегации и докладчика по Турции Марианне Микко, Турция — это важное государство как для Европы, так и для мира в целом. Микко участвовала в прошедших в июне выборах в качестве наблюдателя. Она отметила, что режим чрезвычайного положения, действовавший в Турции более двух лет, был отменен. Она также отметила, что число женщин среди кандидатов в избирательных списках увеличилось. ”Многое еще предстоит сделать, так как лишь 5,4% баллотировавшихся женщин были представлены в списках на первых позициях”, — сказала Микко. Она добавила, что на выборах не обошлось без проблем. ”На всех моих избирательных участках мы сталкивались с силами полиции. Мой опыт в качестве наблюдателя на выборах в различных регионах мира не сопоставим с тем, что я испытала в Юго-восточной Турции”.

”Я убеждена, что основным вопросом на заседании ПАСЕ станет возвращение российской делегации в число государств, принимающих решения. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос в Комиссии по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам”, — сказала Микко.