08.10.2018, 14:10

Микко: основной вопрос заседания ПАСЕ — возвращение России

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rus.delfi.ee
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Marianne Mikko
Marianne MikkoFoto: Priit Simson

На этой неделе в Страсбурге (Франция) члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примут участие в четвертом заседании ассамблеи. В центре внимания — выборы в Турции и изменение процесса принятия решений в ПАСЕ, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам вице-президента ПАСЕ, руководителя эстонской делегации и докладчика по Турции Марианне Микко, Турция — это важное государство как для Европы, так и для мира в целом. Микко участвовала в прошедших в июне выборах в качестве наблюдателя. Она отметила, что режим чрезвычайного положения, действовавший в Турции более двух лет, был отменен. Она также отметила, что число женщин среди кандидатов в избирательных списках увеличилось. ”Многое еще предстоит сделать, так как лишь 5,4% баллотировавшихся женщин были представлены в списках на первых позициях”, — сказала Микко. Она добавила, что на выборах не обошлось без проблем. ”На всех моих избирательных участках мы сталкивались с силами полиции. Мой опыт в качестве наблюдателя на выборах в различных регионах мира не сопоставим с тем, что я испытала в Юго-восточной Турции”.

”Я убеждена, что основным вопросом на заседании ПАСЕ станет возвращение российской делегации в число государств, принимающих решения. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос в Комиссии по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам”, — сказала Микко.

Член делегации Андрес Херкель также сослался на изменение процесса принятия решений, связанное с распределением мандатов и процедурой голосования. ”По сути это означает, что путем манипуляций с правилами процедуры российской делегации, которая была лишена права голоса, пытаются дать определенное послабление. Надеюсь, что бóльшая часть членов ассамблеи, которые дорожат ценностями организации, сочтут это неприемлемым. Эстония, несомненно, проголосует против такого решения”, — сказал Херкель.

Помимо основных тем, на заседании также планируется обсудить обращение с несовершеннолетними палестинцами в израильской судебной системе, регулирование финансирования ислама для сокращения радикализации и исламофобии, радикализация мигрантов в Европе, воссоединение беженцев и мигрантов с членами семей в государствах-членах Совета Европы, укрепление роли женщин в процессе интеграции и безопасность в Европе.

Руководитель делегации Марианне Микко также примет участие в круглом столе по Тунису, на котором выступит министр иностранных дел государства Хмаис Жинауи.

В состав эстонской делегации на заседании ПАСЕ входят Марианне Микко, Андрес Херкель и Яак Мадисон.

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